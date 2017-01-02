 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 78.139
  • Altın 130,880
  • Dolar 3,5346
  • Euro 3,7182
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -8 °C
FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

Gönyeli'de mangal ölüme yol açtı!

» »
Gönyeli'de mangal ölüme yol açtı!
2 kişi kaldıkları evde ölü olarak bulundu...

Gönyeli Yenikent'te bulunan bir apartman dairesinde yabancı uyruklu bir kadın ve bir erkek ölü bulundu.

Kıbrıs Gazetesi’nin haberine göre, hayatını kaybeden kişilerin evde misafir olarak kaldıkları ve cansız bedenlerinin sabahın erken saatlerinde bulunduğu ifade ediliyor.

Polis, biri Pakistan, diğerinin ise Nijeryalı oldukları tahmin edilen kişilerin kaldıkları odada mangal bulunması nedeniyle, karbonmonoksit zehirlenmesinden şüpheleniyor.  

Polis'in konuyla ilgili incelemesi sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye'de yaşanan terör olayı ile ilgili başsağlığı diledi01 Ocak 2017 Pazar 14:51
  • "Anadolu halkının birliği bu hain saldırıları bertaraf edecek”01 Ocak 2017 Pazar 14:33
  • Hastanenin park yeri, onarılana kadar kapalı!01 Ocak 2017 Pazar 14:32
  • "Türk halkı, oynanan oyunların farkındadır"01 Ocak 2017 Pazar 14:31
  • Meclis yarın toplanacak01 Ocak 2017 Pazar 14:30
  • “Özürlü, engelli günlerinden nefret ederim..."01 Ocak 2017 Pazar 14:29
  • İşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan01 Ocak 2017 Pazar 09:19
  • 2017'ye saatler kaldı31 Aralık 2016 Cumartesi 17:27
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa çarşısında esnaf ve vatandaşlarla buluştu31 Aralık 2016 Cumartesi 17:23
  • Serbest Çalışan Hekimler Birliği yeni yıl mesajı yayınladı31 Aralık 2016 Cumartesi 12:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti