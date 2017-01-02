Gönyeli'de mangal ölüme yol açtı!

2 kişi kaldıkları evde ölü olarak bulundu...

Gönyeli Yenikent'te bulunan bir apartman dairesinde yabancı uyruklu bir kadın ve bir erkek ölü bulundu.

Kıbrıs Gazetesi’nin haberine göre, hayatını kaybeden kişilerin evde misafir olarak kaldıkları ve cansız bedenlerinin sabahın erken saatlerinde bulunduğu ifade ediliyor.

Polis, biri Pakistan, diğerinin ise Nijeryalı oldukları tahmin edilen kişilerin kaldıkları odada mangal bulunması nedeniyle, karbonmonoksit zehirlenmesinden şüpheleniyor.

Polis'in konuyla ilgili incelemesi sürüyor.