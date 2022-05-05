Gönyeli'de Market Hırsızlığı

30.04.2022 tarihinde saat 14:45 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir süpermarket
içerisinde müşteri olarak bulunan H.Ö.(E-52)’nün, market içerisinde satışa sunulan toplam
3283,05TL değerindeki, çeşitli markalarda 29 adet ürünü alıp kasada ödeme yapmadan market
dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs, 04.05.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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