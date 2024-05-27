Gönyeli'de Marketten Hırsızlık: 1.075 TL Değerinde Ürün Çalındı

Gönyeli'de bir marketten toplam 1.075 TL değerinde alkollü içki ve muhtelif ürünleri ödeme yapmadan çalan R.R.A. (38), polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gönyeli'de Hırsızlık Olayı: Marketten 1.075 TL Değerinde Ürün Çalındı

Gönyeli'de faaliyet gösteren bir markette yaşanan hırsızlık olayı, dikkatleri üzerine çekti. 16 Nisan ve 26 Mayıs 2024 tarihlerinde, markette müşteri olarak bulunan R.R.A. (38 yaşında, erkek), toplam değeri 1.075 TL olan alkollü içki ve çeşitli ürünleri kasada ödeme yapmadan market dışına çıkardı.

Olay, market yönetiminin dikkatli takibi ve güvenlik kameralarının yardımıyla ortaya çıkarıldı. R.R.A.'nın alışveriş sırasında, market içinde sergilenen ürünleri çantasına veya giysilerinin içine saklayarak kasadan geçmeden dışarı çıktığı tespit edildi. Hırsızlık olayları arasında yaklaşık bir ay olmasına rağmen, her iki durumda da aynı kişinin aynı yöntemi kullandığı görüldü.