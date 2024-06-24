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Gönyeli'de öğrenciden kadına şiddet...

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Gönyeli’deki evinde başkalarıyla arkadaş olduğu gerekçesiyle eski kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Suriye uyruklu M.N darp suçundan mahkemeye çıkarıldı.
Gönyeli'de öğrenciden kadına şiddet...

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Emre Koyun mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 3 Haziran 2024 tarihinde Gönyeli’deki evinde başkalarıyla arkadaş olduğu gerekçesiyle eski kız arkadaşını darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının tokat attığı kız arkadaşını kollarından çekerek, yerlerde sürüklediğini ifade etti.

Polis, şikayet üzerine aynı gün zanlı hakkında tutuklama emri alındığını belirtti.

Polis, 3-4 kez zanlının evine gidildiğini ancak ikametgahında tespit edilmediğini açıkladı.

Polis memuru, aranan şahıs olan zanlının 23 Haziran tarihinde teslim olduğunu açıkladı.

Polis memuru, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini, bir bulguya rastlanmadığını için darp raporu alınmadığını kaydetti.

Zanlının ifadesinde darp suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, ülkede öğrenci statüsüyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise eski kız arkadaşını başka erkeklerle gördüğünü söyledi.

Huzurundaki şahadeti  değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 12 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

 

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