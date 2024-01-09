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Gönyeli'de operasyon... 5 Kişilik uyuşturucu çetesi çökertildi!

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Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucuyla tutuklanan Ö.K, M.B, U.B, M.D ve A.B.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Gönyeli'de operasyon... 5 Kişilik uyuşturucu çetesi çökertildi!

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 5 Ocak 2023 tarihinde saat 17.20 raddelerinde Gönyeli Belediye Zabıta ekibi ile Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli ekipler tarafından Ö.K’nin kullandığı, M.B, U.B ve M.D'nin yolcu olarak bulunduğu KM 467 plakalı araç şüpheli vaziyette tespit edilmesi üzerine durdurulduğunu söyledi.

Araçta yapılan aramada 5 gram hintkeneviri, 3 buçuk gram sentetik cannabionid ve bir gram kokain ele geçirildiğini kaydeden polis, ayrıca 3 adet hassas terazi de bulunduğunu açıkladı.

Akabinde zanlı M.B'nin polisi görünce siyah bir çantayı olay yerine attığının belirlendiğini açıklayan polis, çantanın bulunduğunu, yapılan aramada 10 gram hintkeneviri, 5 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, Ö.K ve M.B'nin gönüllü ifade verdiğini, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı A.B.K'nin de tutuklandığını söyledi.

Polis, A.B.K'nin Ö.K'den bir gram uyuşturucu aldığını, her iki zanlının telefonunda uyuşturucu alışverişiyle ilgili mesajlar tespit edildiğini kaydetti. Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, uyuşturucuların nereden temin edildiğinin araştırılacağını kaydeden polis, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç 8 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.

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