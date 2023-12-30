Gönyeli'de Sahte Sağlık Raporuyla Oturma İzni Alma Girişimi

Gönyeli'de Sahte Belge Skandalı: Z.K. Adlı Şahıs, Oturma İzni İçin Sahte Sağlık Raporunu Tedavüle Sürdü!
2023 yılı Kasım ayında, Gönyeli'de yaşayan Z.K. (K-23), Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce verilen ancak geçerliliğini yitirmiş olan Sağlık Kurulu Raporu'nu değiştirerek sahteleme girişiminde bulundu. Olayın ardından, şahıs sahte raporu cep telefonu aracılığıyla muhaceret oturma izin sitesine göndererek resmi evrak sahteleme suçunu işledi.
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