Gönyeli’de Sahtecilik ve Kimlik Hırsızlığı: Bir Kişi Tutuklandı

Gönyeli’de bir iş yerinde sahte belge düzenleyerek başkasının kimliğine bürünen R.Ö. (46), polis tarafından yakalanarak tutuklandı

24 Mayıs 2024 tarihinde, Gönyeli’de bir iş yerinde müşteri olarak bulunan R.Ö. (46), internet kampanyasından ücretsiz faydalanmak amacıyla sahtecilik yaptığı tespit edildi.

R.Ö.’nün, başka bir şahsa ait olan çağrı numaralı hat üzerine sahte bir taahhütname düzenlettiği, belgeyi iş yeri çalışanına ibraz ederek tedavüle sürdüğü ve bu süreçte adı geçen kişinin kimliğine büründüğü belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturmada, zanlı kısa sürede tespit edilerek tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi