Gönyeli’de sakin Dilek Yıldırımer evinde ölü olarak bulundu!

Gönyeli’de sakin Dilek Yıldırımer bugün saat 10.00’da, kalmakta olduğu ikametgahın avlusu içerisinde ölü olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ani ölümle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi
Gönyeli’de sakin Dilek Yıldırımer bugün saat 10.00’da, kalmakta olduğu ikametgahın avlusu içerisinde ölü olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ani ölümle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi
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