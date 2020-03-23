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Gönyeli’de tedbirlere uymayan iş yeri mühürlendi

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Gönyeli’de tedbirlere uymayan iş yeri mühürlendi
Gönyeli’de tedbirlere uymayan iş yeri mühürlendi

Gönyeli Belediyesi, ülkede yaşanan Korona Virüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları uygulama noktasında taviz vermeden işlemlerini sürdürüyor.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların uygulanması noktasında denetimlerini sürdüren Gönyeli Belediyesi, zabıtaların uyarılarına uymayan iş yerini mühürledi.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği ve tüm işletmelerin Bakanlar Kurulu kararlarına uyması gerektiğinin altı çizildi.

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