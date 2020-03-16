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Gönyeli’de Tedbirlere Uymayan Şirketlere Mühür

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Gönyeli’de Tedbirlere Uymayan Şirketlere Mühür
Gönyeli’de Tedbirlere Uymayan Şirketlere Mühür

Gönyeli Belediyesi’nin, ülkede yaşanan Korona Virüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları uygulama noktasında taviz vermeden işlemlerini sürdürdüğü belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların uygulanması noktasında denetimlerini sürdüren Gönyeli Belediyesi’nin, zabıtaların uyarılarına uymayan iş yerlerini mühürlediği vurgulandı.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği ve tüm işletmelerin Bakanlar Kurulu kararlarına uyması gerektiğinin altı çizildi.

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