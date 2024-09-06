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Gönyeli’de Tehlikeli Yolcu Taşımacılığına 3392,60 TL para cezası uygulandı

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Gönyeli’de Tehlikeli Yolcu Taşımacılığına 3392,60 TL para cezası uygulandı
Gönyeli’de Tehlikeli Yolcu Taşımacılığına 3392,60 TL para cezası uygulandı

Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde seyreden bir araçta, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşındığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Gönyeli Polis Karakolu ekipleri hızla harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonucunda, aracın koltuk dışı alanlarında yolcu taşındığı tespit edildi. Bu durumun halk sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle, araç sürücüsüne 5088,90 TL para cezası ve 10 ceza puanı verildi. Ayrıca, araçtaki yolcuların her birine de 3392,60 TL para cezası uygulandı.

Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, yetkililer trafik güvenliği konusundaki denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

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