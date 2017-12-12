Gönyeli’de toplu taşımacılığa iki yeni araç

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, ülkede toplu taşımacılık hizmetlerini kesintisiz sürdüren tek belediye olarak insan odaklı yatırımlara yoğunlaştıklarını belirtti, araçlarını yenileyerek daha çağdaş hizmet vermek istediklerini söyledi.

Köyden kente dönüşümü başarı ile tamamlayan ve insan odaklı hizmetlere yoğunlaşan Gönyeli Belediyesi’nde hizmet kalitesinin artırılması için toplu taşımacılığa iki yeni araç kazandırıldı.



Yeni hedefler: İnsana daha çok yatırım

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, yaptığı açıklamada Gönyeli’nin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade ederek köyden kente dönüşümü tamamladıklarını belirtti. Benli, yeni hedefler için çalıştıklarını kaydederek bunların çevre, hizmet kalitesinin artırılması ve insan odaklı sosyal projeler olduğunu ifade etti.

Benli, toplu taşımacılık araçlarının yenilenmesinin de hizmet kalitesini artırma noktasında bir adım olduğunu ifade ederek Gönyeli Belediyesi’nin zaman içinde yıpranan taşıma araçlarını yenilemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.