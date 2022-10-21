Gönyeli'de Trafik Kazası

Gönyeli'de Zorba petrol karşısında meydana gelen trafik kazası korkuttu.
Kazada Gönyeli Belediyesi'ne ait su tankeri ile bir araç çarpıştı.
Çarpışma sonrası yol kilitlendi, trafik kaldırımın üzerinden seyrediyor.
Gönyeli'de Zorba petrol karşısında meydana gelen trafik kazası korkuttu.
Kazada Gönyeli Belediyesi'ne ait su tankeri ile bir araç çarpıştı.
Çarpışma sonrası yol kilitlendi, trafik kaldırımın üzerinden seyrediyor.
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