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Gönyeli’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

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Bugün saat 01.00 sıralarında, Gönyeli’de, Lefkoşa - Güzelyurt Ana yolu üzerinde bir aracın motosiklet sürücüsüne çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı, araç sürücüsü tutuklandı.
Gönyeli’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, bugün saat 01.00 sıralarında, Gönyeli’de, Lefkoşa - Güzelyurt Ana yolu üzerinde, 26 yaşındaki Halis Coşgun, 116 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ES 307 plakalı salon araç ile batı istikametine seyrettiği sırada, öğretmen evleri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 31 yaşındaki Amir Khan yönetimindeki PN 685 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Amir Khan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Beyin Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Halis Coşgun tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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