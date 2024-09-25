Gönyeli’de Trafik Kazası: Sarhoş Sürücü Tutuklandı

24 Eylül 2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında Gönyeli’de Şehit Osman Buba Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Mohamed Salaheldin Ali SALIH (23) yönetimindeki KE 417 plakalı araç, 186 miligram alkollü içki etkisi altında dikkatsizce Atatürk Caddesi’ne dönüş yaptı. Bu sırada, cadde üzerinde batı istikametine seyreden İstem UZMANER (40) yönetimindeki RN 925 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmasına neden oldu. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza sonrası, KE 417 plakalı araç sürücüsü Mohamed Salaheldin Ali SALIH, olay yerinde makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Alkollü içki etkisi altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Ayrıca, yapılan muhaceret kontrolünde SALIH’ın ülkede yasal statüsü olmadığı ve izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, benzer durumların önlenmesi için vatandaşları dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırdı.