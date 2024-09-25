  • BIST 10032.07
  • Altın 2914.422
  • Dolar 34.1421
  • Euro 38.2119
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİsrail'in Lübnan'a saldırısında 50'si çocuk 560'tan fazla kişi öldü

Gönyeli’de Trafik Kazası: Sarhoş Sürücü Tutuklandı

» »
Gönyeli’de Trafik Kazası: Sarhoş Sürücü Tutuklandı
Gönyeli’de Trafik Kazası: Sarhoş Sürücü Tutuklandı

24 Eylül 2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında Gönyeli’de Şehit Osman Buba Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Mohamed Salaheldin Ali SALIH (23) yönetimindeki KE 417 plakalı araç, 186 miligram alkollü içki etkisi altında dikkatsizce Atatürk Caddesi’ne dönüş yaptı. Bu sırada, cadde üzerinde batı istikametine seyreden İstem UZMANER (40) yönetimindeki RN 925 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmasına neden oldu. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza sonrası, KE 417 plakalı araç sürücüsü Mohamed Salaheldin Ali SALIH, olay yerinde makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Alkollü içki etkisi altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Ayrıca, yapılan muhaceret kontrolünde SALIH’ın ülkede yasal statüsü olmadığı ve izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, benzer durumların önlenmesi için vatandaşları dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli'de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi19 Eylül 2024 Perşembe 12:27
  • CTP, okulların açılışının ertelenmesi protesto etti16 Eylül 2024 Pazartesi 10:19
  • LTB’nin sorumluluk alanındaki yollar 16 Eylül itibariyle araç trafiğine açıldı16 Eylül 2024 Pazartesi 10:18
  • Gönyeli'de Zincirleme Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Araçlara Çarptı15 Eylül 2024 Pazar 16:17
  • Lefkoşa'da ana taşıyıcı hattı devreye almak için çalışmalar aralıksız devam ediyor14 Eylül 2024 Cumartesi 13:26
  • Haspolat’ta İkametgahın Damında Yangın: Kısa Devre Şüphesi14 Eylül 2024 Cumartesi 12:04
  • Pazar günü Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu 5 saat trafiğe kapatılacak13 Eylül 2024 Cuma 17:53
  • Mehmet Akif Caddesi hafta sonu yer yer araç trafiğine kapatılacak13 Eylül 2024 Cuma 14:55
  • Lefkoşa’da Ev Açma ve Hırsızlık Olayında Gelişme13 Eylül 2024 Cuma 13:28
  • LTB, başkentteki okullarda hazırlıkları tamamladı13 Eylül 2024 Cuma 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti