Gönyeli’de, tüfekle ev bastığı evden 500 bin TL aldı: Enver Algun, cezaevine gönderildi

Gönyeli'de bulunan İ.K.'ye ait olan evi tüfekle basıp, ateş açan, evdeki 500 bin TL’yi aldığı iddia edilen zanlı Enver Algun, "geceleyin ev açma, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu, ikametgahtan sirkat, kasti hasar, ve şiddet kullanma tehdidi" suçlarından teminata bağlanmak üzere dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ömer Ülger mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 05:30 raddelerinde, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu babasına ait çifte kırma av tüfeği ile Gönyeli'de bulunan İ.K.'ye ait olan ikametgahın avlusuna izinsiz girip, kilitli vaziyetteki ahşap kapısını tekme atıp kırarak içeriye giriş yaptıktan sonra, tüfeğin dipçiği ile salondaki kapı camını, aynayı kırdığını, yanındaki duvara ise bir el ateş edip 4 santim çapında delip hasara uğrattıktan sonra, ikametgahta ibadet yeri olarak kullanılan oda içerisindeki üç çekmeceli ahşap dolabın 1'nci çekmecesi içerisinde beyaz naylon poşet içerisinde 200 TL'lerden oluşan toplam 500 bin TL nakit parayı sirkat edip aynı yerden çıkış yaptığı iddiası ile hakkında şikayet olduğunu aktardı. Polis, zanlının 8 Temmuz 2024 tarihinde Gönyeli’de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, av tüfeğinin de bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, evde yapılan detaylı araştırma sonucu bir adet av tüfeği fişengi tapası ve bir miktar av tüfeği fişengi saçması bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ifade verip, suçlamaların bazı kısımlarını kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının silahla evi bastığını, ateş ettiğini kabullendiğini ancak 500 bin TL parayı çalmadığını söylediğini aktardı.

Polis, çalındığı iddia edilen paralarla ilgili henüz bir tespit yapılmadığını söyledi. Polis memuru Savcı Behrat Mavioğlu’nun sorusu üzerine ise zanlı ile İ.K. arasında husumet olduğunu açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının işlediği suçların ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 2 ayı aşmayacak sureyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.