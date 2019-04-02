Gönyeli’de üst geçitin yıkım talebi reddedildi

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Gönyeli’de yarım kalan üst geçitin yıkım taleplerini reddetti.

Mahkeme belediyenin 70 bin TL tazminat ödemesine hüküm verdi. Gönyeli Belediyesi sosyal medya hesabından sonucun açıklanmasının ardından bu açıklamayı yaptı ;

”Gönyeli’de trafik yol güvenliği adına modern alt ve üst geçit projemiz, ayrıca kapsamlı çevre düzenlemesi için yeniden çalışmaya başlıyoruz. Yargı kararı, yıkım ya da projenin engellenmesi yönündeki talepleri reddetti. Sizlerin sabrına, güvenine, anlayışına teşekkür ediyoruz. Bir süredir, bizlerden kaynaklanmaya sebeple trafik akışında yaşanan sıkıntıyı en erken zamanda ortadan kaldıracağız. Kentimize yaraşır çağdaş bir düzenlemeyle trafik yol güvenliğini çok daha ileriye taşıyacak; araç, yaya ve bisiklet ulaşımı için imkanları geliştireceğiz.”