Gönyeli'de uyuşturucu... Hem içti hem sattı

Polis memuru Fezile kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 27 Aralık 2023 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekiplerin, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan zanlıya ait ikametgahta arama yaptığını söyledi.

Polis, evde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri, hassas terazi ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen bin 600 TL para bulunduğunu açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi 23 Aralık tarihinde aranan bir şahıstan bin euro karşılığında 56 gram olarak aldığını, 14 gramını satıp 9 bin TL gelir elde ettiğini, geriye kalan kısmı ise kendi içimi için ayırdığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu belirterek, bir gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.