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Gönyeli'de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Gönyeli'de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Gönyeli'de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

18 Eylül 2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Gönyeli’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ ekipleri devriye görevindeyken şüpheli bir kişiyle karşılaştı.

Şüpheli olarak görülen F.T.S. (40) isimli kişinin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde emare olarak alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. F.T.S. tutuklanarak sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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