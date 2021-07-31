  • BIST 1.392,910
  • Altın 492,12
  • Dolar 8,4380
  • Euro 9,9850
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu

» »
PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

30.07.2021 tarihinde saat 12.30 sıralarında Gönyelide, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yaya olarak bulunan S.K.(E-51)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 510 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

         Akabinde bahse konu şahsın park halinde bulunan aracında yapılan aramada yaklaşık 400 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 75 gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 285 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 2590TL ve 300 Euro nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

narkotik-gunluk-bulten-sira-1-deki-mesele.jpg

narkotik-gunluk-bulten-sira-1-deki-mesele-001.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:34
  • Avcılar'ın ölüm sebebi 'kalp krizi'31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:32
  • Bakan Çavuşoğlu, 1 Ağustos dolayısı ile mesaj yayımladı31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:19
  • The Times'a konuşan Denktaş Maraş’ın Türk yatırımcılara açılması bizi yeni bir savaşın eşiğine götürecek31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:52
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Esnaf Kredi Kooperatifi’ni ziyaret etti31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:34
  • Türkiye'deki 98 orman yangınının 88'i kontrol altına alındı31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:12
  • Saner: Biz esir alınmak, yok edilmek istenmemiz karşısında direndik ve başardık31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:27
  • Avcıoğlu: Ne hikmetse her seferinde ihale bir şekilde kilitleniyor31 Temmuz 2021 Cumartesi 08:56
  • Bakan Oğuz ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı31 Temmuz 2021 Cumartesi 08:52
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?31 Temmuz 2021 Cumartesi 08:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti