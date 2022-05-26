Gönyeli'de Uyuşturucu Operasyonu

25.05.2022 tarihinde, Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri

tarafından, O.P.E.(E-32) ve S.P.U.(E-26)’nun kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada,

yaklaşık 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde

uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak

alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.