Gönyeli'de Uyuşturucu Operasyonu

25.05.2022 tarihinde, Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri
tarafından, O.P.E.(E-32) ve S.P.U.(E-26)’nun kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada,
yaklaşık 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde
uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak
alınmıştır.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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