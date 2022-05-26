  • BIST 2.434,29
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3907
  • Euro 17.572
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇocuklarda göz sağlığına dikkat edilmeli!

Gönyeli'de Uyuşturucu Operasyonu

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Gönyeli'de Uyuşturucu Operasyonu

25.05.2022 tarihinde, Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri
tarafından, O.P.E.(E-32) ve S.P.U.(E-26)’nun kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada,
yaklaşık 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde
uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak
alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, bu sabah Lefkoşa Kaymakamlığı’nı ziyaret etti16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:01
  • Dikkat! Trafiğe kapalı yol14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:27
  • Lefkoşa'da alkollü sürücü motosikletliye çarptı14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:02
  • Lefkoşa Kuzey Çevre yolu yarın trafik akışına kapatılacak14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:02
  • Gönyeli'de hırsızlık13 Mayıs 2022 Cuma 13:33
  • 74 yaşındaki kayıp şahıs aranıyor13 Mayıs 2022 Cuma 13:25
  • Lefkoşa’da otelde ani ölüm13 Mayıs 2022 Cuma 13:23
  • Gece yarısı feci kaza; 2 kişi yaralandı12 Mayıs 2022 Perşembe 12:08
  • Lefkoşa'da 24 yaşında erkek şahıs aranıyor12 Mayıs 2022 Perşembe 12:05
  • Lefkoşa'da Müstahdem Tarafından Hırsızlık12 Mayıs 2022 Perşembe 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti