Gönyeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda (Dolap Operasyonu) B.O.A (K-30)'nın kaldığı evde toplam 97 uyuşturucu hap bulundu, tutuklandı.
Evde yapılan aramada ayrıca 270 cinsel gücü artırıcı hap, toz, sprey, losyon, krem vb. de bulundu
Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda (Dolap Operasyonu) B.O.A (K-30)'nın kaldığı evde toplam 97 uyuşturucu hap bulundu, tutuklandı.
Evde yapılan aramada ayrıca 270 cinsel gücü artırıcı hap, toz, sprey, losyon, krem vb. de bulundu
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