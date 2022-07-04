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Gönyeli'de Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Gönyeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda (Dolap Operasyonu) B.O.A (K-30)'nın kaldığı evde toplam 97 uyuşturucu hap bulundu, tutuklandı.

Evde yapılan aramada ayrıca 270 cinsel gücü artırıcı hap, toz, sprey, losyon, krem vb. de bulundu

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