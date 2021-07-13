Gönyeli'de uyuşturucudan tutuklama

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

12.07.2021 tarihinde Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde; O.S.S.(E-26) ve I.O.O.(E-26)’nun kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.