Gönyeli'de vefat

25.03.2020 tarihinde saat 10:00 sıralarında Gönyeli’de sakin Fedat SHAKİR (E-54) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ obizite ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.