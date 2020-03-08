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Gönyeli’de ‘yağmur suyu drenaj’ hedefi adım adım ilerliyor

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Gönyeli’de ‘yağmur suyu drenaj’ hedefi adım adım ilerliyor
Gönyeli’de ‘yağmur suyu drenaj’ hedefi adım adım ilerliyor

Gönyeli Belediyesi, uluslararası ihaleyle planlanmış ve son 50 yıllık en şiddetli yağmurlara göre dizayn edilen yol haritası ışığında yatırımlarını adım adım gerçekleştiriyor.

Gönyeli’nin yağmur suyu drenaj kapasitesini en üst seviyeye taşıyan Gönyeli Belediyesi, kentin dört bir yanında ana taşıyıcıların çok önemli bir bölümünü tamamladı.
Ana taşıyıcılarla ilgili kapsamlı projede sona çok yaklaşıldı.
Gönyeli’de 8 ana taşıyıcıdan biri konumundaki yeni bir çalışma daha tamamlandı. Toplam 14 kilometrenin %90 bölümü sonuçlanırken, geriye ~1.5 kilometre drenaj çalışması kaldı.
Sel tehdidine bütünlüklü çözüm üreten Gönyeli Belediyesi, Halkalı Sokak ve Şafak Sokak’ta yağmur sularının tahliyesi için yaptığı çalışmaları sonuçlandırdı.

Gönyeli Belediyesi şu anda Karanfil Sokak, 15 Kasım Sokak ve Beşevler Sokaktan geçen 500metrelik ø1000’lik ana hattı tamamlayarak Defne Sokak ve Fidan Sokak’taki ø500’lük drenaj çalışmalarını da sürdürüyor.

Karanfil Sokak, 15 Kasım Sokak ve Beşevler Sokaktan geçen 500metrelik ø1000’lik ana hat tamamlayarak

Yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının tamamı Gönyeli Belediyesi’nin kendi öz kaynakları ile hayata geçiriliyor.

Bu taşıyıcılar, yağışlarla kent içinde biriken ya da özellikle kentin kuzeyindeki yüksek alanlardan gelen yağmur sularının güvenli bir şekilde derelere ulaşmasını sağlayacak.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, bir süre önce yaptığı değerlendirmede, “Uluslararası ihaleyle planlanmış ve son 50 yıllık en şiddetli yağmurlara göre dizayn edilen yol haritamız ışığında hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz” bilgisini vermişti.

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