Gönyeli'de yangın

19.02.2018 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Gönyeli’de Masa Tepe Sokak üzerinde bulunan Mustafa ÖZERDEM’e ait ikametgahın avlusunda bulunan dışı ahşap kaplı ambar olarak kullanılan odada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ambar içerisinde bulunan, kaynak makinesi, elektrikli bahçe süpürgesi, bir adet arızalı televizyon, su sebili, bir adet koltuk ve bir adet trombolin yanarak zarar görmüştür.

Yangının alt katta bulunan daireye sirayet etmesi sonucu, iki adet rolling shutters sistemli pencere ile iki adet klimanın dış ünitesi yanarak zarar görürken, bir adet alt kata, bir adet de üst kata ait pencere camı ısıdan patlayarak hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.