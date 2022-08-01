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Gönyeli'de yangın

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Gönyeli'de yangın
Gönyeli'de yangın

Gönyeli Atatürk Caddesi'ne dönülen yerde, anayol üzerinde inşaat halinde bulunan bir binada çıkan yangın korku dolu saatler yaşattı.

Yangına İtfaiye ekipleri şu sıralarda müdahale ediyor...

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Polisten yangınla ilgili paylaşılan bilgi şu şekilde:

01.08.2022 tarihinde, saat 12: 30 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kumser Apartmanın    yanındaki arazide yangın meydana geldi.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Çıkan yangın sonucu apartman yanında atılı bulunan kullanılmayan eski mobilya, ev eşyaları vb atıklar ile zemin katta bulunan alçıpanlar ve üst katta bulunan dairenin balkonunda asılı bulunan halı ile daireye ait pencere yanarak zarar gördü.  Soruşturma devam etmektedir.

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