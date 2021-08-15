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Gönyeli'de yangın çıktı!

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Gönyeli'de yangın çıktı!
Gönyeli'de yangın çıktı!

Gönyeli'de sabah saatlerinde çıkan yangın panik yarattı.  Gönyeli Baraj bölgesinde bu sabah saat 06:45 sıralarında çıkan yangında makilik alan kül oldu.

Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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