Gönyeli'de yangın çıktı!

Gönyeli'de sabah saatlerinde çıkan yangın panik yarattı. Gönyeli Baraj bölgesinde bu sabah saat 06:45 sıralarında çıkan yangında makilik alan kül oldu.
Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gönyeli'de sabah saatlerinde çıkan yangın panik yarattı. Gönyeli Baraj bölgesinde bu sabah saat 06:45 sıralarında çıkan yangında makilik alan kül oldu.
Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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