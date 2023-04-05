Gönyeli'de Yangın Çıktı

Gönyeli’de Yenikapı Sokak üzerinde bulunan bir dairede, dün saat 16.45 sıralarında muhtemelen elektrikli cihazların bağlantısı olan çoklu prizlerin, şebekeye ani elektrik gelmesi neticesinde kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu mutfak ve salon odası içerisinde bulunan dolap ve eşyalar ile iki yatak odası içerisinde bulunan dolap ve giyim eşyaları yanarak zarar gördü.
Polisin soruşturması devam ediyor.
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