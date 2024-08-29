Gönyeli'de Yasa Dışı Patlayıcı Madde Tasarrufu: 40 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

28 Ağustos 2024 tarihinde saat 23:00 sularında Gönyeli’deki Taç Sokak üzerinde yasa dışı patlayıcı madde bulunduran 40 yaşındaki B.Ö. isimli bir şahıs, 17 adet havai fişek ateşleyerek çevrede paniğe sebep oldu.

28 Ağustos 2024 tarihinde saat 23:00 sularında Gönyeli’deki Taç Sokak üzerinde yasa dışı patlayıcı madde bulunduran 40 yaşındaki B.Ö. isimli bir şahıs, 17 adet havai fişek ateşleyerek çevrede paniğe sebep oldu. Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine hızla soruşturulmaya başlandı.

Polis ekiplerinin yaptığı ileri soruşturmada, B.Ö. 29 Ağustos 2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Şahsın Çatalköy’deki ikametgahında yapılan aramada, yasa dışı olarak tasarrufunda bulundurduğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) menşeli 41 adet canlı av tüfeği fişeği ele geçirildi. Bulunan mühimmat, emare olarak alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, B.Ö.’nün yasa dışı patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından yargılanması bekleniyor. Güvenlik güçleri, halkın huzurunu bozan bu tür olaylara karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların derhal bildirilmesi gerektiğini vurguladı.