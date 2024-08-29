  • BIST 9871.61
  • Altın 2753.638
  • Dolar 34.09
  • Euro 37.8473
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

Gönyeli'de Yasa Dışı Patlayıcı Madde Tasarrufu: 40 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

» »
28 Ağustos 2024 tarihinde saat 23:00 sularında Gönyeli’deki Taç Sokak üzerinde yasa dışı patlayıcı madde bulunduran 40 yaşındaki B.Ö. isimli bir şahıs, 17 adet havai fişek ateşleyerek çevrede paniğe sebep oldu.
Gönyeli'de Yasa Dışı Patlayıcı Madde Tasarrufu: 40 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

28 Ağustos 2024 tarihinde saat 23:00 sularında Gönyeli’deki Taç Sokak üzerinde yasa dışı patlayıcı madde bulunduran 40 yaşındaki B.Ö. isimli bir şahıs, 17 adet havai fişek ateşleyerek çevrede paniğe sebep oldu. Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine hızla soruşturulmaya başlandı.

Polis ekiplerinin yaptığı ileri soruşturmada, B.Ö. 29 Ağustos 2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Şahsın Çatalköy’deki ikametgahında yapılan aramada, yasa dışı olarak tasarrufunda bulundurduğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) menşeli 41 adet canlı av tüfeği fişeği ele geçirildi. Bulunan mühimmat, emare olarak alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, B.Ö.’nün yasa dışı patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından yargılanması bekleniyor. Güvenlik güçleri, halkın huzurunu bozan bu tür olaylara karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların derhal bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:02
  • Lefkoşa Kuzey Yoluna yonca kavşağı temeli çarşamba günü atılacak26 Ağustos 2024 Pazartesi 14:49
  • Lefkoşa kaza: 1 kişi yoğun bakımda26 Ağustos 2024 Pazartesi 13:47
  • Lefkoşa'da park yeri tartışması poliste bitti!25 Ağustos 2024 Pazar 09:54
  • Gece yarısı kaza: Yayaya çarpıp kaçtı23 Ağustos 2024 Cuma 15:13
  • Lefkoşa’da uluslararası halk dansları coşkusu yaşanacak23 Ağustos 2024 Cuma 13:15
  • Gönyeli'de bir eve molotof attılar!21 Ağustos 2024 Çarşamba 08:37
  • Lefkoşa'da boş arazideki araç cayır cayır yandı20 Ağustos 2024 Salı 16:36
  • Yenişehir’de araç yangını20 Ağustos 2024 Salı 14:54
  • Son Dakika Haberi... Organize suç örgütü lideri Şehriban TOPTAL Lefkoşa'da tutuklandı18 Ağustos 2024 Pazar 14:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti