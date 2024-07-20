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Gönyeli’de yaşanan trafik kazasında Emre Mustafa Tolgay yaşamını yitirdi

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Gönyeli’de yaşanan trafik kazasında Emre Mustafa Tolgay yaşamını yitirdi
Gönyeli’de yaşanan trafik kazasında Emre Mustafa Tolgay yaşamını yitirdi

Bugün sabah saat 02:00 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Emre Mustafa Tolgay yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde Emre Mustafa Tolgay yönetimindeki KF 629 plakalı motosiklet ile güney doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Hilal sokak yol kavşağına yaklaştığında, yolun solunda bulunan kaldırım ile kaldırım üzerinde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra, yol içerisine savruldu.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Emre Mustafa Tolgay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polsin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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