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Gönyeli’de ‘Yaşlılara Hizmet Birimi’ yeniden evlerde

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Gönyeli’de “Yaşlılara Hizmet Birimi” pandemi sürecinin ardından yeniden sokağa çıktı, ev ziyaretlerini başlattı, ayrıca Gönyeli’nin yıllanmış çınarları kültür gezilerine başladı.
Gönyeli’de ‘Yaşlılara Hizmet Birimi’ yeniden evlerde

Gönyeli’de “Yaşlılara Hizmet Birimi” pandemi sürecinin ardından yeniden sokağa çıktı,
ev ziyaretlerini başlattı, ayrıca Gönyeli’nin yıllanmış çınarları kültür gezilerine başladı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Gönyeli Belediyesi bünyesinde 780’e yakın üyeye hizmet veren Yaşlılara Hizmet Birimi'nin faaliyetlerinden büyük keyif aldıklarını ve gurur duyduklarını söyledi 

Gönyeli Belediyesi Sağlık Şubesi bünyesindeki Yaşlılara Hizmet Birimi, pandeminin ardından sağlık ve bakım hizmetlerini evlere taşıyor.

Ayrıca, Gönyeli’nin sevilen yüzleri, ülke içinde kültür gezilerine katılarak, hem sosyalleşiyor, hem de salgın döneminde eve kapandıkları günlerin ardından yeniden doğayla buluşuyor.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Köyden kente dönüşüm vizyonunu tamamladığımız kentimizde, insan odaklı sosyal projelerimiz en önemli gurur kaynağımızdır” dedi.

Benli, Gönyeli kentine bir ömür adamış insanlara çok daha yüksek hizmet kalitesi sunmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Ayağa hizmet 

Yaşlılara Hizmet Birimi'nden verilen bilgiye göre, geziler gruplar halinde Mayıs ayından itibaren her hafta (haftada 2 kez olmak üzere) 4 farklı bölgeye düzenlendi. 

Gönyeli Belediyesi Yaşlılara Hizmet Birimi, gezilerin yanı sıra, birim üyelerine periyodik olarak evde sağlık kontrolü, berber ve kuaför hizmeti, bahçe temizliği, ev bakımı, acil ihtiyaçların giderilmesi gibi pek çok hizmet sunuyor. 

Üyeler mutlu 

Gönyeli Belediyesi Sağlık Şubesi bünyesindeki Yaşlılara Hizmet Birimi’nin, sağladığı hizmetten yararlanan üyeler, Gönyeli Belediyesi’ne teşekkür ederek, kendilerini hiç yalnız bırakmayan personele de teşekkür etti. Yeşilırmak, Larnaka, Poli ve Trodos’a giden üyelerin mutlulukları adeta gözlerinden okunuyordu. 

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