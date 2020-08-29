Gönyeli'de Yol Çalışması

Benli: “Her zaman işbirliğine açık olacağız, sorumluluk almaktan kaçmayacağız, önemli olan Gönyeli’nin ileriye taşınmasıdır.”

Sürücülere uyarı: Akşam saatlerinde Gönyeli Çemberi’nde trafik kontrollü verilecek

Gönyeli Belediyesi trafik yol güvenliği için Gönyeli Çemberi’nde asfaltlama çalışmaları yapacak.

Gönyeli Çemberi ve Lefkoşa, Güzelyurt, Mağusa, Girne Yaklaşma Yolarının Asfaltlanması İhalesi sonuçlandırılarak 30 Ağustos itibarı ile çalışmalar başlayacak.

İhaleyi alan Tarmac Asfalt Beton İnşaat Limited Şirketi’nin yürüteceği çalışma bir ay süreyle devam edecek.

30 Ağustos‘ta başlayacak çalışmalar 29 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Toplamda 400 bin 365 Türk Lirası’na mal olacak projede Gönyeli Çemberi’nin iç kısmı ve yaklaşma yolları tamamen asfaltlanacak.

Belediyeden önemli uyarı

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada sürücülere önemli bir uyarı yapıldı. 1 ay boyunca sürecek çalışmalarda gece 19.30’dan sabah 07.00’ye kadar yol kontrollü olarak trafiğe kapatılacak.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli yaptığı açıklamada söz konusu çalışmanın Karayolları Dairesi’nin sorumluluğunda olan bir yol üzerinde yapılacağını anımsattı, bunun toplumsal fayda temelinde Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği yapıldığını ve finansmanını Gönyeli Belediyesi’nin karşılayacağı belirtildi.



Benli, trafiği yönetilmesi adına Trafik Dairesi, polis ve belediyenin işbirliği ile projenin yürütüleceğini de belirtti. Benli, Her zaman işbirliğine açık olacağız, sorumluluk almaktan kaçmayacağız, önemli olan Gönyeli’nin ileriye taşınmasıdır diyerek sözlerini tamamladı.