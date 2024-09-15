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Gönyeli'de Zincirleme Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Araçlara Çarptı

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Gönyeli'de Zincirleme Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Araçlara Çarptı
Gönyeli'de Zincirleme Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Araçlara Çarptı

14 Eylül 2024 tarihinde, saat 03:30 sıralarında Gönyeli’de Doğu Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 20 yaşındaki Hasan Kalender Yılmaz, 85 miligram alkollü içki etkisi altında yönetimindeki MP 519 plakalı araçla seyir halindeyken dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun solundan dışarı çıkarak bir iş yerinin önünde park halinde bulunan ZNT 569 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ZNT 569 plakalı araç, sağ arka kısmıyla bir iş yerinin vitrin camına da çarptı. Aynı zamanda MP 519 plakalı araç, savrulma sonucu park halinde bulunan LD 105 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. LD 105 plakalı araç ise sağında park halindeki VV 107 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı.

Kazanın ardından yaralanan olmazken, MP 519 plakalı aracın sürücüsü Hasan Kalender Yılmaz tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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