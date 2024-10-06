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Gönyeli'de Ziynet Eşyası Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı!

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Gönyeli'de Ziynet Eşyası Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı!
Gönyeli'de Ziynet Eşyası Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı!

Gönyeli, 05.10.2024 - Gönyeli’de Kanarya Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta meydana gelen hırsızlık olayı, polisin dikkatli çalışmaları sayesinde aydınlatılmaya başlandı. 14.06.2024 - 05.10.2024 tarihleri arasında gerçekleştiği tespit edilen hırsızlıkta, ev sahibine ait kilitli bir çekmece içerisinden muhafaza edilen çeşitli ziynet eşyalarının çalındığı belirlendi.

Olay, 05.10.2024 tarihinde polisin bilgisine ulaştıktan sonra hızlı bir soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, meselede zanlı olarak görülen J.B. (41) isimli kadın tutuklandı. Zanlının çaldığı ziynet eşyalarının maddi değerinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis, olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak ve çalınan ziynet eşyalarını bulmak için geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. J.B.'nin sorgusu sürerken, olayla ilgili başka kişilerin de suça karışmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Olay, Gönyeli sakinleri arasında büyük bir şaşkınlık yaratırken, polis yetkilileri hırsızlık olaylarıyla ilgili vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

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