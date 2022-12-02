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Gönyeli’deki hayvan barınağı yenilendi

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Gönyeli’deki hayvan barınağı yenilendi.
Gönyeli’deki hayvan barınağı yenilendi

Sevimli dostlarımız yeni evlerinde artık daha mutlu

 

Gönyeli’deki hayvan barınağı yenilendi.

 

Barınakta bulunan hayvanların daha iyi şartlarda yaşaması için Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan geliştirme çalışmasıyla barınak yeni bir çehreye kavuştu.

 

İki bölmeden oluşan yeni barınakta 30’ar metre uzunluğunda 5 adet büyük, 6 adet orta, 13 adet de küçük oda yer alıyor.

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Barınağın büyütülmesi ile birlikte hayvanların refahı hedeflendi.

 

Güney cephede, güneşten daha etkin yararlanmak için her biri yazlık ve kışlık olmak üzere iki ana bölümlü bir yaşam alanı inşa edildi.

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