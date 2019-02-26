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Gönyeli'deki iş kazası için mahkeme karar verdi !

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Gönyeli’deki inşaatın altıncı katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuklanan otel Sahibi Ömer Gültekin ve taşreon firma yetkilisi Cumhur Kurukızılcık, dün mahkemeye çıkarıldı.
Gönyeli'deki iş kazası için mahkeme karar verdi !

Gönyeli’deki inşaatın altıncı katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuklanan otel Sahibi Ömer Gültekin ve taşreon firma yetkilisi Cumhur Kurukızılcık, dün mahkemeye çıkarıldı ve teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis çavuşu Ahmet Kavan, 24 Şubat’ta tarihinde, saat 14.00 raddelerinde, Gönyeli’de, Yağmur Sokak’ta şantiyenin 6. katında alçıpan işlemi yapmakta olan Beyazit Temiz, dengesini kaybetmesi sonucu 11.90 metre yükseklikten beton zemine düşerek vefat ettiğini belirtti. Kavan, aynı tarihte olay yerinde yapılan soruşturmada, müteveffanın olaydan hemen önce inşaat işlerine devam etmekte olduğu konu binanın altıncı katındaki güneye bakan odasında gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı, müteveffanın çalışmakta olduğu binanın yüksek olması sebebi ile güvenlik tedbiri için takması gerektiği emniyet kemeri takmadığı, takmak arzusunda bile olsa konu emniyet kemerinin takılması ve güvenlik gereği kullanılması için herhangi bir sabit düzenek olmadığı ve emniyet kemerinin takılmasının sağlanmadığının tespit edildiğini mahkeme aktardı. Kavan, soruşturma ışığında, konu inşaatın sahibi ve işvereni 76 yaşındaki zanlı Ömer Gültekin ve müteveffanın çalışmakta olduğu taşeron firma işvereni zanlı Cumhur Kurukızılcık’ın Çalışma Dairesi müfettişlerince desteklenen raporla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği tüzüğüne göre uygun olarak yapı iskelesi kurma ve 2 metreden yüksek yerlerde çalışma konusunda alınması gereken tedbirleri almadığının tespit edildiğini anlattı. Kavan, 26 Şubat tarihinde her iki zanlıya da işlemiş olduğu iş sağlığı ve güvenliği yasasına aykırı hareket suçları ile ilgili dava tebliği yapıldığını ve zanlıların suçlamaları kabul etmediğini mahkemeye aktardı. Yürütülen tahkikatın zanlıların etki edebileceği aşamasının sona erdiğini belirten Kavan, ileride davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmeleri ve KKTC vatandaşı birer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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