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Gönyeli'deki kuaförün Covid-19 PCR testi pozitif

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Gönyeli’de faaliyet gösteren Magic Brush Hair Saloon By Ahmet Buba’nın direktörü Ahmet Buba, Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Gönyeli'deki kuaförün Covid-19 PCR testi pozitif

Gönyeli’de faaliyet gösteren Magic Brush Hair Saloon By Ahmet Buba’nın direktörü Ahmet Buba, Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte o açıklama:

''Degerli Arkadaslarim Dostlarim ,Musterilerimiz üzulerek sizlerle bir haberi paylasmak zorundayim icinde bulundugumuz Corona donemi sûresince biliyorsunuzki sizlere karsi tûm hijyen önlemlerimiz Alinmistir hepimizin sagligi icin tûm kurallara dikkat etmisizdir. Fakat bugûn (carsamba ) saygi deger sevgili musterimiz Devlet hastanesinde yaptigi covid 19testi sonucu malesef pozitif cikmistir temaslisi oldugum icin Bende saglik bakanligi tarafindan telefonda aranarak Devlet hastahanesinde covid 19 testimi yaptirdim sonucum Malesef pozitif çikmistir Salonumu bir sureligine kapatma karari Aldim Lûtfen kendinizi iyi bakin yeniden saglikli günlerde görusmek üzere''

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