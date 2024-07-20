Gönyeli’deki motosiklet kazasında Emre Mustafa Tolgay hayatını kaybetti!

Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, bıgün saat 02.00 sıralarında, 30 yaşındaki Emre Mustafa Tolgay yönetimindeki KF 629 plakalı motosiklet ile güney doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Hilal Sokak yol kavşağına yaklaştığında, yolun solunda bulunan kaldırım ile kaldırım üzerinde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra, yol içerisine savruldu
Kazayla ilgili polisten yapılan açıklamada, kaza sonucu motosiklet sürücüsü Tolgay’ın, kaza mahallinde yaşamını yitirdiği bildirildi.
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