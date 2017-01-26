Gönyeli'nin simgelerindendi....

En son ‘Karşılaşma’ isimli belgeselde Kıbrıs kültürünü anlatmıştı...

Gönyeli'nin adeta simgesi halini alan Ömer Kofalı dün akşam hayatını kaybetti.

Kıbrıs kültürü ve Kıbrıslılık konularıyla ilgili bir çok belgeselde rol alan Kofalı'nın ölümü ülke genelinde büyük üzüntüye yol açtıı.

Kofalı son olarak "Karşılama" isimli belgeselde Kıbrıs kültürünü anlatmıştı.

Kofalı'nın cenazesinin bugün (26.01.2017) Gönyeli'de kılınacak öğlen namazı sonrasında defnedileceği öğrenildi.

Detay Gazetesi olarak Kofalı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz...