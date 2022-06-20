  • BIST 2.550,96
  • Altın 1022.824
  • Dolar 17.2843
  • Euro 18.2001
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAFransa seçimleri: Le Pen tarihi başarı elde etti

Gönyeli’nin ‘Yaşlılara Hizmet Birimi’ yeniden ev ziyaretlerine başladı

» »
Gönyeli’de “Yaşlılara Hizmet Birimi” pandemi sürecinin ardından yeniden sokağa çıktı, ev ziyaretlerine ve kültür gezilerine başladı.
Gönyeli’nin ‘Yaşlılara Hizmet Birimi’ yeniden ev ziyaretlerine başladı

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Gönyeli Belediyesi bünyesinde 780’e yakın üyeye hizmet veren Yaşlılara Hizmet Birimi’nin faaliyetlerinden büyük keyif aldıklarını ve gurur duyduklarını söyledi

Benli, Gönyeli kentine bir ömür adamış insanlara çok daha yüksek hizmet kalitesi sunmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Gönyeli Belediyesi Sağlık Şubesi bünyesindeki Yaşlılara Hizmet Birimi, pandeminin ardından sağlık ve bakım hizmetlerini evlere taşıyor.

Ayrıca, Gönyeli’nin sevilen yüzleri, ülke içinde kültür gezilerine katılarak hem sosyalleşiyor, hem de salgın döneminde eve kapandıkları günlerin ardından yeniden doğayla buluşuyor.

Yaşlılara Hizmet Birimi’nden verilen bilgiye göre, geziler gruplar halinde Mayıs ayından itibaren her hafta (haftada 2 kez olmak üzere) 4 farklı bölgeye düzenlendi.

Gönyeli Belediyesi Yaşlılara Hizmet Birimi, gezilerin yanı sıra, birim üyelerine periyodik olarak evde sağlık kontrolü, berber ve kuaför hizmeti, bahçe temizliği, ev bakımı, acil ihtiyaçların giderilmesi gibi pek çok hizmet sunuyor.

Gönyeli Belediyesi Sağlık Şubesi bünyesindeki Yaşlılara Hizmet Birimi’nin, sağladığı hizmetten yararlanan üyeler, Gönyeli Belediyesi’ne teşekkür ederek, kendilerini hiç yalnız bırakmayan personele de teşekkür etti. Üyeler, Yeşilırmak, Larnaka, Poli ve Trodos’a gitti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlkokullar bugün yaz tatiline girecek20 Haziran 2022 Pazartesi 09:21
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak20 Haziran 2022 Pazartesi 09:13
  • LBO'dan “Yeşilçam Film Müzikleri” Konseri20 Haziran 2022 Pazartesi 09:08
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar20 Haziran 2022 Pazartesi 08:49
  • Detay'ın bugünkü manşeti- 20 Haziran Pazartesi20 Haziran 2022 Pazartesi 08:37
  • Sigortalar Batıyor mu? Özersay hükümet sosyal sigorta primlerinin %65’ini ödemedi19 Haziran 2022 Pazar 21:08
  • Basketbol'da heyecan sürüyor... KOOP 2- GAÜ 119 Haziran 2022 Pazar 21:04
  • Girne'de ağaç katliamı!19 Haziran 2022 Pazar 18:30
  • Kalp krizi geçirdi19 Haziran 2022 Pazar 18:29
  • Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”19 Haziran 2022 Pazar 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti