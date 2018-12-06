Gönyeli’ve Lefkoşa'nın batı tarafında de yağmur başladı!
Dün akşamdan bu yana taşma tehlikesi yaşanan ve kontrollü bir şekilde kapakları açılan Gönyeli Barajı’nın bulunduğu bölgede az önce yeniden yağmur başladı.
Fotoğraf: Arşiv
Gönyeli’ve Lefkoşa'nın batı tarafında de yağmur başladı!
Dün akşamdan bu yana taşma tehlikesi yaşanan ve kontrollü bir şekilde kapakları açılan Gönyeli Barajı’nın bulunduğu bölgede az önce yeniden yağmur başladı.
Fotoğraf: Arşiv
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