Goodyear Türkiye'de 2 fabrikada üretime ara veriyor

Goodyear, stokları ayarlamak ve bakım çalışması yapılacağı gerekçesiyle Adapazarı fabrikasında 3, İzmit'te ise 15 gün üretime ara verdi.

Otomobil satışları yarı yarıya düşerken, önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla, üretime geçici süreli ara vereceğini bildirdi.

<span style="font-size:14px;"><ins id="gdad_news_inline_box_1"><span style="font-size:14px;"><ins id="gdad_news_inline_box_1"></ins></span></ins></span>

Goodyear, Adapazarı fabrikasında 3, İzmit fabrikasında ise 15 gün üretime ara verecek.

Konuya ilişkin Goodyear tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Fabrika stok seviyelerini ayarlamak, fabrika modernizasyon proje uygulamaları ve bakım çalışmaları amacıyla, Adapazarı fabrikada 05.12.2019 tarihinden 08.12.2019 tarihine kadar 3 gün, İzmit fabrikada ise 30.11.2019 tarihinden 15.12.2019 tarihine kadar 15 gün üretime ara verilmesine karar verilmiştir.”

