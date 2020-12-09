Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Dünyanın en çok bilinen arama motoru Google; her yılın aralık ayında, o yılın en çok aranan içeriklerinden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınlıyor.
Google Türkiye'de 2020 yılı için de en çok aranan kelimeleri açıkladı
GENEL ARAMALAR
Genel arama terimlerine baktığımızda, koronavirüsle hayatımıza giren uzaktan eğitim platformu EBA'nın zirvede olduğunu görüyoruz. Koronavirüsün oldukça net bir şekilde hissedildiği listenin tamamı şu şekilde:
1) EBA
2) Dolar Kaç TL
3) Koronavirüs
4) Deprem
5) Zoom
6) HES Kodu Alma
7) Kandilli Rasathanesi
8) Sokağa Çıkma Yasağı
9) Sağlık Bakanlığı
10) ABD Seçimleri
DİZİ
Google'a göre dizi kategorisinde yılın en çok arananları şu şekilde sıralandı:
1) Sadakatsiz
2) Mucize Doktor
3) Masumlar Apartmanı
4) Sen Çal Kapımı
5) Alev Alev
6) Kırmızı Oda
7) Bay Yanlış
8) Menajerimi Ara
9) Bir Başkadır
10) Aşk 101
İSİMLER
İsimler kategorisine baktığımızda ise, koronavirüsle mücadelede ön planda yer alan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ilk sırada yer alıyor.
1) Fahrettin Koca
2) Berat Albayrak
3) Ebru Şallı
4) Ellen Page
5) Alaattin Çakıcı
6) Fatih Terim
7) Lütfi Elvan
8) Sercan Yıldırım
9) Halil Sezai
10) Nihat Hatipoğlu
VEFAT EDENLER
Vefat edenler kategorisinde 2020 yılının en çok arananı, 27 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybedeb, NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Kobe Bryant olarak kayıtlara geçti.
1) Kobe Bryant
2) Pınar Gültekin
3) Nur Yerlitaş
4) Aytaç Yalman
5) Aleyna Çakır
6) Maradona
7) Ares Özdemir
8) Cemil Taşçıoğlu
9) Seyfi Dursunoğlu
10) Emre Gönlüşen
NASIL
Nasıl kategorisine baktığımızda ise, ülkemizdeki vatandaşların en çok HES kodunun nasıl alınacağını merak ettiğini görüyoruz.
1) HES Kodu Nasıl Alınır
2) Zoom Programı Nasıl Kurulur
3) 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır
4) Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor
5) Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir
6) E devlet Maske Başvurusu Nasıl Yapılır
7) Seyahat İzni Nasıl Alınır
8) Öksürük Nasıl Gider
9) Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır
10) Eczaneden Maske Nasıl Alınır
TARİF
Son olarak 2020'nin en çok aranan kelimelerinde "tarif konusuna bakalım. Bu kategoride yılın en çok aranan kelimesi "ekmek" olurken, ikinci sırada ise "pide" yer aldı.
1) Ekmek
2) Pide
3) Aşure
4) Çökertme Kebabı
5) Ramazan Pidesi
6) İzmir Bombası
7) Lahmacun
8) Güllaç Tatlısı
9) Ezogelin
10) Kalburabasti
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