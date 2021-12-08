Google 2021'de Türkiye'de en çok arananları açıkladı

Google'a göre Türkiye'de 2021'de en çok aranan ilk 5 kelime şu şekilde sıralanıyor:
- EBA giriş
- Squid Game
- AÖL
- Mesut Özil
- Elmalı Davası
Google'da en çok aranan ilk beş isim ise şunlardı:
- Mesut Özil
- Ebrar Karakurt
- Mahmut Özer
- Burak Elmas
- İrfan Can Kahveci
Google'da yapılan aramalara göre en popüler beş dizi şu şekilde sıralandı:
- Squid Game
- Sadakatsiz
- Aşk Mantık İntikam
- Masumiyet
- Yargı
Pandemi ve trendler
Google aramalarında pandeminin etkisini takip etmek mümkün. Arama sonuçları analizine göre Google'a en çok sorulan 'nasıl?' sorularında 'HES kodu nasıl alınır?' ilk sırada. Onu aşı randevusunun ve aşı kartının nasıl alınacağı soruları izliyor.
2021 yılında kaybettiklerimize özel bir bölüm ayıran Google'a göre en çok aranan ilk beş isim şunlardı:
- Rasim Öztekin
- Doğan Cüceloğlu
- Sezai Karakoç
- Başak Cengiz
- Oğuz Yılmaz
2021 küresel trendler raporunu paylaşan Google, 2021'de 'kötü haber bağımlılığı'nın tüm dünyada her zamankinden daha fazla arandığını not ediyor.
Google arama trendlerine göre 2021'de "iş nasıl bulunur?" sorusunun yerini "iş nasıl kurulur?" sorusu aldı.
"İklim değişikliği etkisi" araması rekor kırdı
"İklim değişikliği etkisi"nin tüm zamanların en yüksek arama seviyesine ulaştığını söyleyen Google'da "doğa nasıl korunur?' araması, 2021'de tüm dünyada tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Buna paralel olarak "sürdürülebilirlik" bu yıl tüm dünyada rekor seviyelerde arandı.
Yangın ve sel Temmuz ayında, aynı anda tüm dünyada en çok yapılan aramalardı.
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