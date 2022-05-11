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Google 300’den fazla yayıncıya haberleri için ödeme yapacak

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Google yeni bir anlaşma kapsamında altı Avrupa ülkesinde 300’ün üzerinde yayıncıya haberleri için ödeme yapacağını bildirdi.
Google 300’den fazla yayıncıya haberleri için ödeme yapacak
Fotoğraf: Reuters

Üç yıl önce Google’ın ve diğer çevrimiçi platformların müzisyenlere, sanatçılara, yazarlara, haber yayıncılarına ve gazetecilere çalışmalarını kullanmaları için ödeme yapmasını gerektiren Avrupa Birliği telif hakkı kuralları yayınlanmıştı.

Reuters’ın haberine göre bugün duyurusu yapılacak düzenlemeyle şirketin haber ve yayın işbirlikleri direktörü Sulina Connal, Google’ın Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda’da 300’ün üzerinde ulusal ve yerel çapta haber yayıncısına ödeme yapacağını belirtti.

Ödemenin miktarı ise belirtilmedi.

Google’ın yeni aracı sayesinde çok daha fazla sayıda haber yayıncısıyla anlaşma yapılabileceği ifade edildi. Anlaşmaya söz konusu araç yayıncılara içerikleri için verilen teklifi nasıl kaydolabileceklerini açıklayarak süreci kolaylaştıracak.

Uygulamanın öncelikle Almanya ve Macaristan’da başlayacağı, birkaç ay içinde diğer Avrupa ülkelerinde de devam edeceği belirtildi. Almanya’dan anlaşmaya dahil olan gazeteler arasında Der Spiegel, Die Zeit and Frankfurter Allgemeine Zeitung yer alıyor.

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