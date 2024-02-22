  • BIST 9347.17
  • Altın 2014.271
  • Dolar 30.9721
  • Euro 33.5907
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisi olacak

Google, açık kaynak yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu

»
Google, geliştiricilerin yapay zekayı sorumlu bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla, yeni nesil açık kaynak modeli Gemma'yı tanıttı.
Google, açık kaynak yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu

Google'dan yapılan açıklamada, Gemma model ailesinin, yapay zeka sohbet robotu Gemini ile aynı araştırma ve teknolojiyle oluşturulduğu ve son teknoloji açık kaynak modeline sahip olduğu bildirildi.

DeepMind ve Google'daki diğer ekiplerce geliştirilen yeni modelin Gemini'den ilham aldığı ifade edilen açıklamada, geliştirici inovasyonunu destekleyecek, işbirliğini teşvik edecek ve Gemma modellerinin sorumlu kullanımına rehberlik edecek araçların da yayınlandığı bildirildi.

Açıklamada, Gemma'nın bugünden itibaren dünya çapında kullanıma sunulduğu belirtilerek, model hakkında bilgi verildi.

Modelin, Gemma 2B ve Gemma 7B olmak üzere iki boyutta piyasaya sürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Sorumlu Üretken Yapay Zeka Araç Seti"nin de Gemma ile daha güvenli yapay zeka uygulamaları oluşturmak için rehberlik sağladığı vurgulandı.

Google, bu ay yapay zeka sohbet robotu Bard'ı "Gemini" olarak yeniden adlandırırken, yeni sürüm "Gemini Advanced" için ücretli abonelik başlatmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evrenin en parlak uzay cismi keşfedildi: Güneş'ten 500 trilyon kat daha fazla parlıyor20 Şubat 2024 Salı 18:20
  • AB'nin TikTok endişesi: Resmi soruşturma başlatıldı19 Şubat 2024 Pazartesi 23:07
  • Uzmanlar uyardı: Yapay zekaya sakın isminizi söylemeyin19 Şubat 2024 Pazartesi 22:05
  • New York yönetiminden dava: Meta, TikTok, Snap ve Google ruh sağlığını olumsuz etkiliyor16 Şubat 2024 Cuma 23:45
  • Avrupalı STK'lardan Meta'nın reklamsız abonelik planını yasaklama çağrısı16 Şubat 2024 Cuma 20:38
  • Apple Vision Pro kullanıcıları, baş ağrısı ve yetersizlik nedeniyle ürünü iade etmeye başladı16 Şubat 2024 Cuma 17:31
  • OpenAI, yeni yapay zeka ürününü duyurdu: Sora16 Şubat 2024 Cuma 10:48
  • OpenAI, yeni yapay zeka ürününü duyurdu: Sora16 Şubat 2024 Cuma 09:46
  • Birleşik Krallık ve Kanada nükleer füzyon yakıtı ortaklığı imzaladı15 Şubat 2024 Perşembe 23:33
  • Rusya'da yapay zeka uygulaması, tıp yeterlilik sınavını geçmeyi başardı15 Şubat 2024 Perşembe 22:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti