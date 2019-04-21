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Google adamın yanlış yerini sansürledi

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Google Maps te bir gariplik daha
Google adamın yanlış yerini sansürledi

İngiltere'nin Liverpool kentini gösteren bir Google Maps görselinde köpeğini gezdiren bir adamın kendini çektiğini fark eden kamerayı trollemek için penisini pantolonundan dışarı çıkararak poz verdiği görülüyor.

Ancak Google Maps'in bu görseldeki cinsel organı sansürlemek yerine adamın yüzünü sansürlemeyi tercih etmesi tartışma yarattı.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya çıkarılan olay sosyal medyada kısa sürede viral oldu

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