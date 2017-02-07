Google, Apple ve Facebook Trump'a karşı ortak bildiri

Amerikalı 97 şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesine uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağına karşı hukuki girişimde bulundu.
Google, Apple, Microsoft, Facebook, Twitter, Intel ve Netflix gibi ABD'deki büyük şirketlerin yöneticilerinin imzaladığı ortak bildiride, Trump'ın vize yasağının ülkedeki göçmenlik kanunlarını ve ABD Anayasası'nı ihlal ettiği belirtildi. Bildiride, Trump'ın vize yasağının ABD'nin kanunlarında ani değişim yarattığı belirtilerek, Amerikalı firmalara önemli derecede zarar verebileceği vurgulandı. Şirket yöneticilerinin imzaladığı bildiri, San Francisco'daki 9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesi’ne sunuldu.
Uzmanlar, bu hukuki girişimin Trump'a karşı açılan bir dava olmadığına dikkati çekerek, şirket yetkililerinin imzaladıkları bildirinin temyiz mahkemesinde göz önüne alınmasını talep ettiklerini kaydetti.
Washington eyaleti Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart, geçen cuma ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağını askıya almıştı. Adalet Bakanlığı ise yasağın tekrar yürürlüğe konulması için San Francisco'daki Temyiz Mahkemesine başvurmuştu ancak söz konusu mahkeme, pazar sabahı Adalet Bakanlığının talebini reddetmişti
İşte o şirketler:
AdRoll
Aeris Communications
Airbnb
AltSchool, PBC
Ancestry.com
Appboy
Apple
AppNexus
Asana
Atlassian Corp
Autodesk
Automattic
Box
Brightcove
Brit + Co
CareZone
Castlight Health
Checkr
Chobani
Citrix Systems
Cloudera
Cloudflare
Copia Institute
DocuSign
DoorDash
Dropbox
Dynatrace
eBay
Engine Advocacy
Etsy
Fastly
Foursquare Labs
Fuze
General Assembly
GitHub
Glassdoor
GoPro
Harmonic
Hipmunk
Indiegogo
Intel
Jand, Inc. doing business as Warby Parker
Kargo Global
Kickstarter, PBC
Kind
Knotel
Levi Strauss & Co.
Lithium Technologies
Lyft
Mapbox
Maplebear Inc. d/b/a Instacart
Marin Software
Medallia
A Medium Corporation
Meetup
Microsoft
Motivate International
Mozilla
Netflix
Netgear
NewsCred
Patreon
PayPal Holdings
Quora
Rocket Fuel
SaaStr
Salesforce.com
Scopely
Shutterstock
Snap
Spokeo
Spotify USA
Square
Squarespace
Strava
Stripe
SurveyMonkey
TaskRabbit
Tech:NYC
Thumbtack
Turn
Twilio
Turn
Uber Technologies
Via
Wikimedia Foundation
Workday
Y Combinator Management
Yelp
Zynga
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