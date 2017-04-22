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Google araç üretiyor peki ama Apple?

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Google araç üretiyor peki ama Apple?
Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden alınan izin buna ışık tutacak mı bilinmez ama Apple Kaliforniya'da alınan resmi izin ile sürücüsüz araçlarını belki de iCar'ın prototipini yollarda test edebilecek.

Google tarafından tüm teknoloji camiasını imrendiren ve sadece bir fantezi olmaktan çıkan sürücüsüz araçlardan önümüzdeki yıllarda çok daha fazla bahsedeceğiz. Özellikle de işin içine dünyanın en popüler teknoloji şirketlerinden Apple da girdikten sonra.

Apple geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'da otonom araçlarını test etmesi için gereken resmi izinleri aldı. Her ne kadar artık herkes Apple'ın otonom araçlar üzerinde çalıştığını biliyor olsa da işin artık resmiyet kazanması haberleri dedikodu olmaktan çıkardı.

Şirketin aldığı izin toplamda 3 aracın, 6 farklı şöförden en az birinin gözetiminde trafikte yasal olarak yol almasını mümkün kılıyor. Apple'ın test için kullanacağı araçlar ise Lexus RX450h. Aynı modeli daha önce Google da sürücüsüz araç teknolojisinin testi için kullanmıştı.

APPLE ARAÇ ÜRETECEK Mİ?

Yıllardır Apple Car diye lanse edilenin aslında Apple tarafından üretilecek bir araç olduğu hayal ediliyordu. Bu proje için otomotiv sektöründen onlarca uzmanı işe alan Apple'ın sadece işin sürücüsüz tarafında gereken donanımları ve yazılımı üreteceği biliniyor. Şirketin testleri Lexus araçlar üzerinde yapacak olması ise gerçek bir Apple markalı aracın yola çıkmayacak olacağının işareti olarak yorumlanıyor.

2016 yılının başında Titan Projesi olarak adlandırılan otonom araç girişimi ile ilgili konuşan Tim Cook, şirket hissedarlarının bir otomobil geliştirip geliştirmedikleri konusundaki sorularını cevapsız bırakmıştı.

Apple'ın Ceo'su Steve Jobs'un rüyası olan bu tasarımın adı iCar olabilir

Şirketin üreteceği bu otomobil yakıt tüketimi bakımından çevre dostu ,ekonomik olması ve aracın GPS sisteminin IOS tarafından yönetilmesi bekleniyor. Iphone yada Ipad ile aracın kilit sistemini kontrol edebileceğimiz arabalar bizi bekliyor olacak.

Tasarımı ile ilgili şimdilik gerçek görsel bulunmasa da dizaynını Ford tasarımcısı Marc Newson'un üstlendiği de konuşuluyor.

Adının iCar olması beklentisi olan apple car kendine has bir tasarıma sahip ocak mı yoksa apple sadece sürücüsüz altyapıyı kuvvetlendiren tarafta mı olacak henüz netlik kazanmadı. Ama tasarımcılar hayallerindeki iCar'ı aktarmaya başladılar. Ne dersiniz Franco Grassi'nin de bir iCar hayali var apple'in sürücüsüz aracı ile birleşir mi?

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